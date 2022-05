Série : Tuesday, le chien de «Chicago Fire», est mort

Le dalmatien, qui était arrivé dans la série durant la saison 7, est décédé à la suite de problèmes rénaux.

Les fans de «Chicago Fire» et les amis des animaux sont en deuil. Tuesday, le dalmatien de la série, est décédé, a annoncé sa dresseuse sur Instagram. «L’épisode final de la saison 10 de «Chicago Fire» est également le dernier pour Tuesday. Cela me brise le coeur de vous dire que Tuesday est morte dimanche 22 mai à cause de problèmes rénaux imprévus», a écrit Christine Mahaney.