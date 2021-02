France : «Tuez-​​les!»: des policiers pris à partie près de Paris

Une patrouille de police a été attaquée par une trentaine d'individus à Poissy, dans les Yvelines, samedi. La scène, particulièrement violente, a été filmée.

Vers 17h30 samedi à Poissy, non loin de Paris dans les Yvelines, des policiers ont été pris à partie par une trentaine de jeunes lors d'une intervention dans un quartier. Appelée pour dissoudre un attroupement, la patrouille a été accueillie à son arrivée sur les lieux avec des jets de projectiles et des insultes. Une vidéo, postée sur les réseaux sociaux par le syndicat indépendant des commissaires de Police (SICP), témoigne de la violence de la scène. On entend l'un des auteurs de l'agression crier: «Tuez-les! Tuez-les!»