TUI ferme des succursales et biffe environ 70 emplois

Rédiger un nouveau commentaire

Bonjour Lyon Aéroport. 08.07.2020 à 09:12

Parce qu'il y a encore des pigeons qui passent par une agence de voyage pour leurs billets et pour se faire arnaquer ? Internet donne des offres bien plus intéressantes. Mais de toute manière avec les frondes des écolos et des VERTS et leurs taxes aviation et essence, l'avenir du tourisme et des emplois est bien sombre en Suisse. Moi je prendrais l'avion en France si la Suisse implante une taxe sur les billets d'avion depuis Genève.