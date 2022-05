Fribourg : Tumulte pour leur projet de vague artificielle sur le lac de la Gruyère

Goya Onda, une infrastructure qui se veut innovante sur les rives du lac de la Gruyère, suscite des objections parmi citoyens et ONG.

La semaine dernière, ce n’est personne d’autre que Mathilde Gremaud , triple médaillée olympique en ski acrobatique, qui a notamment décroché l’or en slopestyle aux derniers Jeux de Pékin, qui faisait la promotion de Goya Onda. Ce projet d’infrastructure sur les rives du lac de la Gruyère, dans le canton de Fribourg, avec la création de vagues artificielles pour pratiquer le surf, n’est pas du gout de tous. Citoyens et ONG s’y opposent et ce malgré les études d’impact des promoteurs, d’après la RTS .

Depuis un an, le projet est en effet combattu par un comité citoyen, dont fait partie l’association «1638» – du nom du code postal du village de Morlon –, bien décidée à «sauvegarder son caractère naturel, paisible et authentique», selon leur site internet.

Le but est avant tout de préserver les paysages et l’écosystème du lac de la Gruyère. Des craintes qui sont partagées par plusieurs ONG, qui demandent de supprimer le projet du plan directeur cantonal, évoquant également la porte ouverte à d’autres projets qui vont urbaniser les rives du lac.

Flurin Mathieu et Arnaud Dorthe, les deux fondateurs du projet, se disent quant à eux fiers «des 3 ans d’études d’impacts» et appellent à oublier «tous les mensonges, la peur et la désinformation de cette année écoulée». Quoi qu’il en soit, le projet n’a pas encore été mis à l’enquête qu’il fait déjà des vagues.