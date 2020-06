Suivez-nous en balade!

Tumultes rafraîchissants le long des gorges de l’Orbe

Cette semaine, «20 minutes» vous emmène le long de l’Orbe pour une promenade pleine de surprises hydroélectriques, de cascades et de cervelas.

Chez 20 minutes, on pense aux parents qui viennent de connaître trois mois pas comme les autres à la maison. Avec cette ballade d'un peu plus de quatre heures le long de l'Orbe, on vous garantit une journée de plaisirs, une dose de pédagogie et, surtout, que vos enfants (dès 8 ans, c'est quelques fois escarpé...) seront au lit à 20 heures 30!