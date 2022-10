E-sport : Tundra Esports remporte les championnats du monde de «Dota 2»

Une finale à sens unique

Impeccables tout au long de cette 11e édition du tournoi The International, le Slovaque Skiter, l’Allemand Nine, l’Israélien 33, le Nord-Macédonien Saksa et l’Américain Sneyking se sont imposés sur un sec 3-0 en finale face aux Européens de Team Secret. Tundra Esports soulève ainsi le bouclier Aegis pour la première fois de son histoire, tandis que son coach Aui_2000 devient la première personne à avoir remporté la compétition en tant que joueur et entraîneur. Cette année, la cagnotte a plafonné à 18,9 millions de dollars, loin des 40 millions de 2021.