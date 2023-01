Afrique du Nord : Tunisie: 11,4% de participation aux législatives, le président minimise

À près de 90%, il s’agit de l’abstention la plus élevée depuis la Révolution de 2011 ayant renversé le dictateur Ben Ali et marqué l’avènement de la démocratie dans le pays. «Il faut interpréter ce taux différemment. 90% n’ont pas voté parce que le Parlement ne représente rien pour eux», a indiqué le président Kais Saied dans une vidéo, diffusée dans la soirée de lundi par la présidence. Certains scrutins des 12 dernières années ont recueilli près de 70% de participation comme les législatives d’octobre 2014, même si l’affluence avait reculé lors les élections les plus récentes.