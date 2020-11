Religion : Tunisie et Qatar proposent une conférence «occidentalo-islamique»

La réunion viserait à «créer une meilleure compréhension et surmonter les obstacles qui apparaissent après certaines opérations terroristes» en Europe.

Le président tunisien Kais Saied et le Qatar vont chercher à promouvoir le dialogue entre les musulmans et l’Occident pour éviter les réactions islamophobes après des «opérations terroristes», a déclaré dimanche Kais Saied lors d’une visite à Doha.

Le président tunisien a déclaré à l’agence de presse qatarienne que Doha et Tunis proposaient d’organiser une «conférence occidentalo-islamique (…) visant à créer une meilleure compréhension et surmonter les obstacles qui apparaissent après certaines opérations terroristes».

Selon Kais Saied, cité par l’agence d’État qatarienne, cette conférence occidentalo-islamique aurait également pour but «d’éviter de confondre les musulmans avec ces extrémistes qui prétendent être musulmans», car il est «nécessaire de faire la différence entre les vrais objectifs de l’islam et le terrorisme, qui n’a absolument rien à voir avec l’islam». Il n’a pas donné plus de détails sur cette conférence.