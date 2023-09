Tunisie: Le patrimoine de l’île de Djerba sur la liste de l’Unesco

Djerba, qui s’étend sur 514 kilomètres carrés, est la plus grande île d’Afrique du Nord. Son paysage est une combinaison de zones désertiques bordant la mer et de champs cultivés en palmiers et oliviers. Considérée comme l’île mythologique où, dans «L’Odyssée» d’Homère, Ulysse et ses navigateurs rencontrent les Lotophages (mangeurs de lotus), Djerba a aussi servi de toile de fond à certaines scènes sur la planète Tatooine dans la saga «Star Wars».