Canton de Neuchâtel : Tunnel de Boudevilliers bloqué par un accident

Un carambolage s’est produit mercredi en fin de journée sur l’autoroute entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Le tronçon pourrait rester fermé jusque vers 20h.

Plusieurs véhicules ont été impliqués et le tunnel était totalement encombré par des voitures à l’arrêt.

Un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit mercredi, peu avant 17h, dans le tunnel entre Malvilliers (NE) et Boudevilliers (NE), sur l’autoroute N20, en direction de Neuchâtel. Aucun blessé ne serait à déplorer mais les opérations pour dégager la chaussée prennent du temps. «Ca fait déjà une heure qu’on est là, raconte un lecteur. On a dû quitter nos voitures un moment car les pompiers avaient peur d’un incendie mais, finalement, on a pu remonter à bord.»