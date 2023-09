Tunnel du Gothard : les trains voyageurs recirculent dès vendredi

Bonne nouvelle pour les voyageurs qui se rendent en train au Tessin via le tunnel du Gothard. Ils pourront à nouveau traverser l’ouvrage accidenté depuis le déraillement d’un convoi le 10 août . Mais pour l’instant, les passages se feront au compte-gouttes: seul un train circulera en direction du sud ce vendredi. Il partira à 17h33 depuis Zurich en direction de Lugano; et un autre circulera vers le nord, de Locarno à Zurich, dimanche.

Il s’agit de la première étape de la reprise du trafic voyageurs depuis l’accident. Pour l’instant, ces trains ne circuleront que le week-end. «C’est à ce moment-là que la demande est la plus forte sur l’axe du Saint-Gothard, et qu’il y a en même temps moins de trains de marchandises en circulation, il n’en résulte donc aucune réduction de la capacité pour le fret», précisent les CFF. En outre, il n’y a pas de travaux de réparation dans le tube ouest à ces moments.

Trains en plus pendant les vacances

Aux trains du vendredi et du dimanche s’ajouteront, pendant les vacances d’automne (jusqu’au 15 octobre), deux convois; le premier le samedi matin de Zurich à Bellinzone et le second le dimanche après-midi, de Lugano à Zurich. Les CFF conseillent aux voyageurs de réserver leur place et de se renseigner au préalable sur la page dédiée au déraillement.