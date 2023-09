Tunnel routier: Des tensions dans la structure à l’origine des dégâts au Gothard

On en sait désormais plus sur les raisons qui ont entraîné la fermeture dans les deux sens du tunnel routier du Gothard depuis dimanche 16h. Des petits morceaux de béton se sont détachés et sont tombés sur la chaussée et une fissure a été constatée dans une plaque du plafond suspendu, a confirmé lundi en fin d’après-midi l’Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué.