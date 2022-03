Asie centrale : Turkménistan: une élection pour entériner la succession père-fils

Les électeurs du Turkménistan se rendent aux urnes samedi pour choisir leur président, un scrutin joué d’avance qui permettra au fils de l’actuel dirigeant de prendre les rênes de ce pays reclus et autoritaire d’Asie centrale.

La succession entre Gourbangouly Berdymoukhamedov et son fils Serdar, qui a connu une ascension météorique ces dernières années, marquera le premier changement d’envergure en plus de 15 ans au Turkménistan.

L’actuel dirigeant, dont une statue équestre en or trône à Achkhabad, capitale de cette ex-république soviétique d’Asie centrale d’environ six millions d’habitants, devrait toutefois rester dans les coulisses du pouvoir.

Ascension rapide

Serdar Berdymoukhamedov a connu une ascension rapide ces dernières années. Il a notamment occupé la fonction de vice-ministre des Affaires étrangères et de gouverneur régional, avant de devenir l’an dernier vice-président du cabinet ministériel et membre du puissant Conseil de sécurité. Il reste malgré tout peu connu, sa biographie officielle mentionnant seulement qu’il est «le plus expérimenté» des candidats, bien qu’il soit le plus jeune.