Zones à risque selon l’OFSP : Turquie, Croatie, Bretagne et Pouilles entrent sur la liste des quarantaines

Cette nouvelle mise à jour permettra en même temps aux personnes rentrant de Corse, d’Albanie ou d’Israël d’être exemptés.

À peine la dernière mise à jour de la liste des zones à risque selon l’OFSP est entrée en vigueur que la prochaine mouture a été dévoilée. Certains pays et certaines régions, où la situation épidémique est plus favorable que la nôtre, sortent de la liste avec effet presque immédiat. Dès jeudi, l’Albanie, Israël, les Émirats arabes unis et la Jamaïque seront des pays exempts de quarantaine au retour en Suisse.