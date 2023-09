Turquie: le spéléologue en détresse pourrait revoir le jour lundi

L’Association européenne de secours spéléologique et l’agence turque de secours d’urgence, Afad, prennent part aux opérations. Selon le directeur provincial de l’Afad, Cenk Yildiz, qui s’est rendu sur place, le malade a reçu des poches de plasma et de sérum pour stabiliser son état. «Tous les signaux vitaux, dont le pouls, la tension artérielle, la température corporelle, l’état de conscience et sa coopération sont satisfaisants», a-t-il déclaré dimanche soir, ajoutant que Mark Dickey sera transporté par hélicoptère vers l’hôpital le plus proche.