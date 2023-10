Forcée de se marier, elle porte plainte: prison pour ses parents

La loi turque stipule qu’un mineur ne peut contracter un mariage qu’à partir de 16 ans, dans des «conditions exceptionnelles» et après décision d’un tribunal, ou à partir de 17 ans avec l’accord des parents. À l’époque, H.K.G. n’avait que six ans.

Les parents et l’époux d’une fillette mariée de force à l’âge de six ans ont été condamnés, lundi, à des peines de prison allant de 16 à 30 ans, ont rapporté les médias turcs. L’histoire de H.K.G., connue seulement par ses initiales et aujourd’hui âgée de 25 ans, avait suscité l’émoi en Turquie, fin 2022, lorsque des extraits de sa plainte contre son mari et ses parents avaient été publiés par un journaliste turc.