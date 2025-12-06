Un accident mortel d'un car en Turquie fait sept morts et onze blessés, selon les autorités locales.

Turquie : Sept morts et onze blessés dans un accident de car

Un tragique accident a eu lieu en Turquie ce samedi matin. X

Sept personnes sont mortes et onze autres ont été blessées samedi à l’aube lorsqu’un car a percuté un camion sur une autoroute du sud de la Turquie, selon un bilan fourni par le bureau du gouverneur local.

Le semi-remorque était à l’arrêt à la suite de l’éclatement d’un de ses pneus, a expliqué l’agence de presse d’État Anadolu.

L’accident s’est produit sur l’autoroute reliant Adana à Gaziantep, à environ 90 km à l’ouest de cette deuxième ville, a-t-elle précisé.

Sur des images, on peut voir que la partie avant droite du car a été complètement détruite dans la collision avec l’arrière du camion.

Citant le bureau du gouverneur d’Osmaniye, Anadolu a souligné que toutes les personnes ayant été tuées ou blessées se trouvaient à bord du car et que les corps étaient en cours d’identification.

Le chauffeur du camion a été interpellé par la police qui a par ailleurs fermé l’autoroute, a-t-elle encore souligné.