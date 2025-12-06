TurquieSept morts et onze blessés dans un accident de car
Un accident mortel d'un car en Turquie fait sept morts et onze blessés, selon les autorités locales.
Sept personnes sont mortes et onze autres ont été blessées samedi à l’aube lorsqu’un car a percuté un camion sur une autoroute du sud de la Turquie, selon un bilan fourni par le bureau du gouverneur local.
Le semi-remorque était à l’arrêt à la suite de l’éclatement d’un de ses pneus, a expliqué l’agence de presse d’État Anadolu.
L’accident s’est produit sur l’autoroute reliant Adana à Gaziantep, à environ 90 km à l’ouest de cette deuxième ville, a-t-elle précisé.
Sur des images, on peut voir que la partie avant droite du car a été complètement détruite dans la collision avec l’arrière du camion.
Citant le bureau du gouverneur d’Osmaniye, Anadolu a souligné que toutes les personnes ayant été tuées ou blessées se trouvaient à bord du car et que les corps étaient en cours d’identification.
Le chauffeur du camion a été interpellé par la police qui a par ailleurs fermé l’autoroute, a-t-elle encore souligné.
