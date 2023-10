Une Suissesse tuée dans un accident de minibus en Turquie

Une touriste suisse a été tuée et onze autres personnes blessées dans un accident de la route survenu dans le sud de la Turquie, ont rapporté mardi les médias turcs et le consulat général de Suisse. Selon l’agence de presse étatique Anadolu, les onze blessés sont dix touristes suisses et le chauffeur turc du minibus qui devait les conduire de l’aéroport d’Antalya vers un hôtel situé dans le district de Manavgat, à une heure de route environ.