Bâle : Tusker doit trouver le bon équilibre aussi avec les femelles

Un éléphant mâle, qui a fait le buzz sur le Net avec un tronc en équilibre, peine à faire son devoir conjugal et à permettre à trois éléphantes d’avoir de la descendance.

Il a fait le buzz sur les réseaux sociaux à cause de son habileté avec un tronc. Mais ce qu’on sait moins, c’est le rôle que tient l’éléphant Tusker au Zoo de Bâle et des espoirs qui reposent sur lui pour perpétuer la race.

En 2020, l’éléphant Jack a été renvoyé dans son zoo en Hongrie. Puis c’est Tusker (30 ans) qui a rejoint en 2021 les trois éléphantes bâloises Heri (46 ans), Rosy (27 ans) et Maya (28 ans). De gros espoirs ont été placés sur ce mâle. Tusker est né en 1992 en Afrique du Sud et est arrivé en Europe en 1995. Jusqu’à maintenant, il a eu treize éléphanteaux, ce qui fait de lui le mâle reproducteur le plus performant d’Europe. Mais à Bâle il ne fait pas d’étincelles.

Il est obnubilé par une femelle ménopausée

Les raisons pour lesquelles il n’y a pas de descendance sont multiples. Le responsable des éléphants, Fabian Schmidt, déclare: «Nos éléphantes sont maintenant assez âgées et n’ont jamais encore mis bas.» La progéniture n’est généralement pas très fréquente chez les éléphants d’Afrique. La durée de gestation est de près de deux ans et les éléphantes ne sont fécondables que durant quelques jours. «Rosy est ménopausée, et c’est une énigme. Pourtant Tusker n’a d’yeux que pour elle!» Heri n’aura probablement plus de descendance en raison de son âge avancé.