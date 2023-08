Mort de Tusker, l'éléphant star des réseaux sociaux du zoo de Bâle

La triste nouvelle est tombée ce mercredi. Tusker, le célèbre éléphant du Zoo de Bâle, est mort. Le parc animalier a convoqué la presse en urgence pour faire cette annonce. Un laboratoire a confirmé que le pachyderme de 31 ans souffrait de tuberculose. L’animal a commencé à aller moins bien en juin 2022. Il maigrissait et n’avait plus goût à rien. «Ces derniers jours, Tusker a été «l’ombre de lui-même», atteste Martin Burri, le chef des éléphants. Auparavant, c’était un animal sociable, curieux et doué.»