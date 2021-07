Etats-Unis : Tutelle de Britney Spears: l’affaire retourne devant les tribunaux

Une nouvelle audience a lieu mercredi à Los Angeles sur la tutelle de la star mondiale de la pop.

Britney Spears retrouvera-t-elle un jour le contrôle de sa vie personnelle et professionnelle? Trois semaines après le plaidoyer passionné de la reine de la pop, la question de sa tutelle est de nouveau débattue devant un tribunal de Los Angeles mercredi. On ne sait pas encore si la chanteuse au succès planétaire prendra de nouveau la parole à l’audience, lors de laquelle une dizaine de requêtes doivent être examinées par une juge. Se disant «traumatisée», «déprimée», Britney Spears avait livré le 23 juin un témoignage explosif dans lequel elle avait imploré le tribunal de mettre fin à sa tutelle.

Pendant une vingtaine de minutes, parlant de manière ininterrompue avec un débit extrêmement rapide, elle avait alors assuré avoir dû prendre des médicaments pour contrôler son comportement, ne pas avoir été autorisée à prendre des décisions concernant ses amitiés ou ses finances et ne pas avoir pu se faire retirer un stérilet alors qu’elle souhaitait avoir d’autres enfants. «Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit», avait supplié l’interprète de «Toxic» et «…Baby One More Time».