Cristina Cordula va «détoxifier» vos armoires

Fini les «Reines du Shopping», place à «Dressing Challenge» à partir du lundi 25 septembre (16h50) sur M6. Avec toujours l'inimitable Cristina Cordula mais avec un message différent: comment mieux consommer la mode. Chaque jour, la célèbre Brésilienne aidera un(e) participant(e) à faire le tri dans son placard pour vendre le superflu et ne garder que le nécessaire. Avec l'argent récolté par la vente, elle lui proposera deux looks différents concoctés à partir de vêtements de seconde main. Un concept qui trottait dans la tête de l'animatrice depuis longtemps.

«C’est une façon d’expliquer qu’on peut consommer, mais plus intelligemment», a-t-elle confié à nos confrères de 20minutes.fr. «Ça s’adresse à tout le monde car beaucoup d’hommes et de femmes cumulent les vêtements, il y a une surconsommation. Ils ont des placards pleins à craquer avec des vêtements qui ne sont pas de qualité, que les personnes n’utilisent pas et oublient».

«Je fais le tri deux fois par an»

Et de répéter son leitmotiv: «Il vaut mieux avoir peu de pièces plutôt que beaucoup mais de mauvaise qualité». Elle achète elle-même beaucoup de vêtements d'occasion: «J’ai des pièces dans ma garde-robe qui datent de plus de 20 ans! Parce que c’est de la qualité». Et elle joue le jeu et «fai[t] le tri deux fois par an (...) Quand je mets mes vêtements en vente, je me sens beaucoup mieux. Cleaner votre placard c’est donner de l’espace dans votre appartement, dans votre vie».