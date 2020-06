Suisse

TV en différé: choisir la quantité de pubs que l'on va voir

Avec le nouveau tarif relatif aux droits d'auteur, les chaînes TV seront en mesure de proposer une offre en replay avec moins de publicités.

Compromis trouvé

Le nouveau tarif relatif aux droits d'auteur permettra aux chaînes de télévision de proposer des offres en replay à publicité très réduite, voire sans publicité, ont annoncé vendredi les sociétés de gestion et les associations de distributeurs Suissedigital et Swissstream.

De plus, au moment de lancer la télévision en différé, les téléspectateurs ne seront plus obligés d'effectuer une avance rapide manuelle jusqu'au démarrage. Après la première publicité, ils arriveront désormais automatiquement au début du programme replay souhaité. De même, ils pourront passer directement au programme après la diffusion des courts spots publicitaires.

Nouveau tarif pour la TV en différé

Solution largement soutenue

La SSR considère par exemple l'extension de la durée de replay à 14 jours comme inappropriée et n'est pas partie prenante à l'accord sectoriel. Mais grâce au consensus sur le tarif et à la solution sectorielle, il sera néanmoins possible d'enregistrer également les programmes de la SSR pendant 14 jours et de sauter la publicité comme auparavant.