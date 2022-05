TV en replay en Suisse: payer plus ou supporter des pages de pub 

Nouveaux revenus pour les chaînes TV

Après un an et demi de négociations, le secteur de la télévision s'est mis d'accord sur une nouvelle redevance. Jusqu'à présent, les fournisseurs payaient aux chaînes de télévision deux francs par mois et par utilisateur pour la télévision en replay. Désormais, il y aura trois variantes: les fournisseurs paieront aux chaînes de télévision sept francs par mois et par utilisateur, pour la télévision en replay classique (huit francs à partir de 2026).

Pour la télévision en replay qui montre comme YouTube une annonce au début au lieu de pages complètes de pub, ils paieront aux chaînes deux francs par client et par mois. Et pour la télévision en replay sans possibilité de passer les pauses publicitaires, 1,50 franc par mois et par utilisateur sera versé. Le secteur justifie l'augmentation des prix par le fait que la publicité attire moins l'attention sur la télévision en replay. Comme de plus en plus de personnes utilisent la TV en replay, l'existence des chaînes serait en jeu.