Malgré le fait que le streamer britannique AverageHarry soit aujourd’hui âgé de 15 ans, sa chaîne Twitch a été récemment bannie de la plateforme de streaming de jeux vidéo. Cette dernière semble s’être lancée dans la suppression de comptes de streamers s’étant inscrit avant d’avoir eu 13 ans, l’âge minimum requis pour créer un compte sur le service de streaming, comme d’ailleurs sur la plupart des réseaux sociaux. AverageHarry venait de faire, fin 2020, une demande de partenariat avec la plateforme de streaming, lorsque celle-ci s’est aperçue qu’il l’avait rejointe quelques mois avant l’âge autorisé et a procédé à son bannissement.

Très déçu, AverageHarry, qui venait d’atteindre 90’000 abonnés à sa chaîne Twitch, a accusé le service propriété d’Amazon d’hypocrisie. La plateforme tolère en effet d’autres utilisateurs ayant dérogé à la règle de 13 ans mais affichant davantage d’abonnés. C’est le cas entre autres de Bugha ou de Fresh, qui comptabilisent chacun quelque 4 millions de followers et se sont inscrits à l’âge de 12 ans.

Le cas d’AverageHarry n’est pas isolé. Les streamers Fluctra et MaxTLL disent avoir subi le même sort. Âgés aussi de 15 ans, ils ont été bannis pour avoir ouvert leur chaîne respective alors qu’ils n’avaient que 12 ans.

La décision controversée de Twitch a fait réagir d’autres internautes: «Harry a 15 ans et a récolté plus d’argent pour des oeuvres de charité, grâce à des streams caritatifs, que 99% des autres streamers. Et Twitch le bannit lorsque sa chaîne connaît une importante croissance parce qu’il a ouvert son compte 2 mois avant ses 13 ans», a écrit sur Twitter Froste, streamer de l’importante organisation américaine d’e-sport 100 Thieves. «Règle ce problème, Twitch!»