Mise au ban : Twitch daigne clarifier un peu les bannissements

La plateforme de streaming a fait un premier pas envers les streameurs qui veulent savoir pourquoi ils sont punis.

Les suspensions prononcées par Twitch devraient désormais être un peu plus faciles à comprendre pour leurs victimes. Twitch promet désormais qu’il inclura le nom et la date du contenu qui a violé les règles de la plateforme et justifié le bannissement d’un streameur.