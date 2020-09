Jeux vidéo :

Twitch démocratise l’organisation de tournois d’e-sport

La filiale d’Amazon a lancé la version bêta d’une suite d’outils permettant de créer, gérer et diffuser des compétitions en ligne.

Twitch promet de mettre l’organisation d’un tournoi d’e-sport à portée de tous. La plateforme d’Amazon a déployé une version expérimentale de Versus by Twitch. Composé d’une palette d’outils, le service facilite la création de compétitions en ligne, leur gestion et leur diffusion en continu pour les spectateurs.

L’organisateur lambda peut ainsi personnaliser son événement avec ses propres bannières, visuels et règles. Il peut y configurer l’inscription des participants, l’organisation des matches et rester en contact avec les compétiteurs via des notifications, par exemple.

«Nous comprenons que tous les organisateurs de compétition n’ont pas les outils ou les ressources nécessaires pour organiser des tournois d’e-sport et il est important pour nous de nous assurer de pouvoir les donner aux organisateurs et aux joueurs de toutes tailles et de tous niveaux».

Pour l’instant, Versus by Twitch est encore en version bêta fermée, limitée à un groupe restreint d’organisateurs de compétitions de ligues sportives universitaires, de développeurs de jeux, ainsi que de Twitch Rivals et Twitch Creators. La filiale d’Amazon affirme qu’elle passera les prochains mois à s’assurer que Versus peut réellement gérer les compétitions occasionnelles et complexes avant de lancer officiellement la suite d’outils. Mais elle a l’intention de donner accès «à autant de personnes que possible, aussi vite que possible».