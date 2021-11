Animaux : Twitch fait office de ménagerie

La plateforme a réuni «sous un même toit» les directs vidéo consacrés aux animaux jusqu’ici dispersés dans les différentes catégories.

Les chaînes consacrées aux animaux se sont multipliées. twitch

Twitch a fait le ménage. Fini les streamings consacrés aux animaux perdus dans les catégories Voyages, Musique, Piscines et autre ASMR. On les retrouve désormais dans un nouvel espace appelé Animaux, Aquariums et Zoos.

Les directs provenant de zoos, de refuges et de propriétaires privés se sont multipliés ces derniers mois sur Twitch. On y trouve par exemple un parc de loutres, une tanière de loups, un habitat de reproduction de chouettes et les habituels chatons, chiens, canards et lapins. Les chaînes du genre proposent également de courtes vidéos pour les personnes qui ne veulent pas veiller jour et nuit dans l’attente d’un moment fort.

Susucres payants

Certaines chaînes profitent de l’économie de Twitch et de sa monnaie Bits. Moyennant un don, les visiteurs peuvent par exemple nourrir un canard ou modifier l’éclairage du parc à tortues. La filiale d’Amazon indique vouloir ainsi aider des zoos et des organisations en charge d’animaux à trouver des revenus complémentaires de financement. L’avenir dira si elle sera aussi amenée à intervenir et bannir des détenteurs d’animaux peu scrupuleux.