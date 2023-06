Twitch s’excuse après avoir adopté des règles mauvaises

Les créateurs de contenus sur Twitch tentés de rejoindre le service concurrent Kick avaient trouvé une nouvelle bonne raison pour sauter le pas. Après une nouvelle modification des règles de la plateforme de streaming qui a suscité l’inquiétude et la colère des streamers, celle-ci a été contrainte face au tollé de s’excuser et de rétropédaler, mercredi. Le service de diffusion avait durci quelques heures plus tôt les directives sur les publicités diffusées lors de lives, notamment le placement de produits rémunérés.

«Hier, nous avons publié de nouvelles directives sur le contenu de marque qui ont eu un impact sur votre capacité à travailler avec des sponsors pour augmenter vos revenus de streaming. Ces directives sont mauvaises pour vous et pour Twitch, et nous les supprimons immédiatement», a informé la plateforme sur Twitter en faisant machine arrière.

«Les parrainages sont essentiels à la croissance des streamers et à leur capacité à générer des revenus. Nous ne vous empêcherons pas de nouer des relations directes avec des sponsors – vous continuerez à posséder et à contrôler votre activité de sponsoring», assure Twitch. «Nous voulons travailler avec notre communauté pour créer la meilleure expérience sur Twitch, et pour ce faire, nous devons être clairs sur ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons», ajoute le service appartenant à Amazon, reconnaissant un problème de communication avec ses membres.