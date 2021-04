Streaming : Twitch va sévir contre des «infractions graves» commises hors ligne

Le service de streaming Twitch a mis à jour mercredi son règlement relatif aux comportements haineux et au harcèlement, menaçant de suspendre les utilisateurs de comptes se rendant coupables d'«infractions graves» commises hors ligne. Ces nouvelles mesures élargissent le champ des sanctions possibles pour la plateforme, qui fait partie de l’empire d’Amazon.

Preuves irréfutables

Afin d’éviter les dérives, la plateforme envisage par ailleurs des garde-fous. Elle assure par exemple que si les faits incriminés se sont produits il y a longtemps, si leur responsable a déjà purgé sa peine et s’il ne présente pas de danger «clair et immédiat», des sanctions ne sont pas forcément à envisager. Si le compte a déjà été désactivé, un appel est possible. En revanche, pour les cas les plus graves, Twitch indique que «la suspension ne pourra jamais faire l’objet d’un appel».