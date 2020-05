Divertissement

Twitch veut sa propre version du «Bachelor»

La plateforme de diffusion de jeux vidéo prépare des talk-shows et des émissions de divertissement pour étendre sa communauté prisée par les jeunes gamers.

Twitch va produire des séries originales, non scénarisées et interactives. Elles seront déclinées sous la forme de jeux télévisés, émissions de rencontres et autres formes de télé-réalité. Elles devraient être diffusées en direct, à raison de deux à trois fois par semaine, selon un document interne consulté par Bloomberg. La filiale d’Amazon compte se démarquer des autres services de vidéo à la demande en proposant des programmes interactifs reliant les univers du jeu et de la télévision. Netflix s’est déjà essayé au genre interactif, notamment à l’occasion d’un épisode de la série «Black Mirror», tout comme YouTube. Mais peu de sites ont l’attrait que Twitch exerce auprès des joueurs.