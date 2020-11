Réseaux sociaux : Twitter à l’ère de l’éphémère et de la courtoisie

Le média social californien a déployé partout dans le monde ses «fleets», des messages qui disparaissent au bout de 24 heures.

Le réseau social testait depuis mars les fleets ou «pensée fugaces» (fleeting, en anglais) au Brésil, en Inde et dans d’autres pays, pour vérifier que ce format éphémère encourage les utilisateurs timides à s’exprimer, sans ressentir de pression à l’idée que leur formulation ne soit pas parfaite et reste à jamais gravée dans le marbre numérique.

L’expérience s’est révélée concluante: «les gens se sentent plus à l’aise pour partager des choses qui leur viennent à l’esprit, des opinions, des sentiments», a indiqué Joshua Harris, directeur du design, lors d’une conférence de presse.

La plateforme arrive après ses rivales. Les fleets ressemblent aux «stories», les éphémères vignettes visuelles créées par Snapchat en 2013. Ultra populaires, elles ont déjà été copiées sur les différentes plateformes de Facebook, comme Instagram, et, plus récemment sur LinkedIn (Microsoft).

«Cela peut donner l’impression qu’on entre un peu tard dans la partie, mais nous avons voulu être consciencieux et explorer le format», a justifié Joshua Harris.

Ecoutez-vous les uns les autres

Twitter travaille aussi au lancement en 2021 de tweets vocaux («voice tweets»). «Parfois, 280 caractères, ça ne suffit vraiment pas. Et parfois ce n’est pas la bonne façon de communiquer", a résumé Maya Gold Patterson, designer.

Son équipe a exploré l’hypothèse selon laquelle «entendre l’empathie, l’émotion et la nuance dans la voix de quelqu’un pourrait aider les personnes à se connecter entre eux différemment». Ces messages audio sont testés depuis juin sur les iPhones, notamment par des marques. Le déploiement a pris du retard, Twitter ayant décidé de ne pas les généraliser avant d’avoir mis au point les transcriptions automatiques, pour ne pas exclure les personnes malentendantes.

A côté des fils de tweets et de fleets, le groupe californien voudrait en outre un jour proposer des «espaces audio» de discussion, un peu comme des «dîners organisés par de très bons hôtes», où «chacun peut facilement prendre part à la conversation», même sans connaître les autres participants, a expliqué Maya Gold Patterson.

Ce projet évoque les «Messenger Rooms» de Facebook, qui permettent de retrouver ses amis dans des sortes de salons virtuels et informels, en vidéo, ou encore Clubhouse, une application de conversations audio lancée sur invitation dans la Silicon Valley, au printemps.

La pandémie et les mesures de distanciation sociale ont entraîné des pics d’utilisation des outils vidéo et en direct, et une flopée de nouvelles fonctionnalités sur les plateformes décidées à saisir ces opportunités.