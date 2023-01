Twitter assigné en justice pour ne pas avoir payé le loyer de son QG londonien

Londres (GB) : Twitter assigné en justice pour ne pas avoir payé le loyer de ses bureaux

Après le rachat de Twitter, le fondateur de Tesla et Space X a, dans la foulée, licencié la moitié des effectifs et cessé de payer les loyers de plusieurs de ses bureaux, afin de faire des économies, selon des médias américains. L’entreprise est ainsi poursuivie par plusieurs propriétaires aux États-Unis.

Le logo de l’entreprise a déjà été enlevé de l’immeuble

Le Domaine de la Couronne, un des plus importants propriétaires terriens du Royaume-Uni, possède notamment des propriétés au cœur de Londres, le domaine royal de Windsor, et les fonds marins au large de l’Angleterre, du pays de Galles et de l’Irlande du Nord, pour un patrimoine évalué à plus de 15 milliards de livres (env. 17 milliards de francs).