Réseaux sociaux : Twitter Break, pour retrouver ses contacts Twitter sur Mastodon

De plus en plus d’utilisateurs fuient l’oiseau bleu pour rejoindre Mastodont.

Réseau social de microblogging créé en 2016 par l’allemand Eugen Rochko, Mastodon a connu un afflux inespéré de nouveaux arrivants suite aux changements opérés par Elon Musk après son rachat de Twitter. Le réseau social open source a déjà accueilli plus de 487 000 nouveaux utilisateurs entre le 27 octobre et le 7 novembre. Si son utilisation se veut très proche de celle de Twitter, il y avait néanmoins un souci pour les nouveaux venus, à savoir retrouver leurs contacts sur Mastodon.

C’est là que la web app Twitter Break intervient, en proposant très simplement de retrouver ses twittos familiers sur la nouvelle plate-forme. Pour ce faire, il suffit, après avoir ouvert son compte Mastodon, d’aller sur le site de Twitter Break. On y retrouve une interface simple qui propose en quelques étapes de réaliser l’opération. Pour commencer, il convient d’indiquer son nom complet Mastodon sur son profil Twitter. Puis, sur la web app Twitter Break, il faut simplement connecter Twitter pour donner l’autorisation de charger la liste de personnes suivies sur le réseau à l’oiseau bleu, de connecter Mastodon pour suivre les autres et enfin de suivre ceux que vous suiviez déjà sur Twitter dans Mastodon. Ceci fait, il ne reste plus, si vous le souhaitez, que de poster ce qui pourrait être votre dernier tweet, indiquant que vous vous êtes servis de Twitter Break pour migrer sans peine sur Mastodon.