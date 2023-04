Etats-Unis: Twitter change à nouveau l’étiquette de la radio américaine NPR

Getty Images via AFP

La radio publique américaine avait protesté contre ce label et avait cessé vendredi de tweeter depuis son compte principal. Le PDG de la radio John Lansing avait affirmé que la décision de Twitter était «inacceptable». Sur son compte, qui dénombre plus de 8,8 millions d’abonnés, NPR avait invité ses auditeurs à la «trouver partout où l’on peut consulter des informations».

La BBC visée aussi

NPR a indiqué être essentiellement financée par la publicité, le mécénat et des contributions d’auditeurs et pour une faible part par des sources fédérales. Les autres comptes de la radio (couvrant l’actualité politique ou musicale, par exemple) n’avaient pas reçu cette mention de la part de Twitter et ont continué à tweeter.