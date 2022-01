France : Twitter condamné en appel à détailler ses mesures contre la haine en ligne

La justice française, saisie par plusieurs associations, avait ordonné en juillet au réseau social de justifier ses moyens de lutte contre le cyberharcèlement. Cette décision a été confirmée jeudi.

Twitter devra aussi verser 1500 euros de dommages et intérêts à plusieurs associations, dont SOS Racisme, SOS Homophobie et la Licra, qui l’accusaient de manquer à ses obligations de modération.

Dans son arrêt, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance et condamne en outre Twitter à verser 1500 euros de dommages et intérêts à plusieurs associations dont SOS Racisme, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) et SOS Homophobie.