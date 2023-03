Twitter condamné à détailler sa lutte contre la haine en ligne

La Cour de cassation a rejeté jeudi le pourvoi de Twitter contre une décision de la Cour d’appel de Paris lui imposant de détailler ses moyens de lutte contre la haine en ligne, rendant cette décision définitive. Dans son ordonnance consultée par l’AFP, la Cour constate «l’insuffisance des informations communiquées» par la société «au regard des exigences» de cette décision de justice. Celle-ci n’ayant pas été exécutée, Twitter ne pouvait se pourvoir en cassation, et l’affaire est en conséquence «radiée». La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire fait ainsi droit à la demande de plusieurs organisations, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), SOS Racisme, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), J’accuse, SOS Homophobie et le Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples).