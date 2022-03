Réseaux sociaux : Twitter contourne le blocage russe via une version Tor

La plateforme de microblogging a lancé une adresse .onion permettant aux internautes d’accéder à la plateforme via le réseau anonyme Tor.

Même en cas de blocage du service en Russie par les autorités, les résidents russes ont un moyen de continuer à utiliser Twitter. Le réseau social a lancé mardi une version de son site accessible via le réseau Tor. Concrètement, cela signifie que la plateforme peut désormais être consultée de manière anonyme et sécurisée sur le dark web en utilisant le navigateur Tor ou un outil similaire via l’adresse .onion suivante: