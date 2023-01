Réseaux sociaux : Twitter coupe les ailes d’apps tierces, les forçant à fermer

«Aujourd’hui marque la fin d’une ère. Malheureusement, nous avons été contraints de retirer Twitterrific des App Stores iOS et Mac», a annoncé sur Twitter le populaire service tiers permettant d’accéder à ce réseau social. «La révocation inexpliquée par Twitter de notre accès API (ndlr: interface de programmation d’application) a laissé l’application sans avenir», déplore le service lancé en 2007, avant que Twitter ne lance sa propre app sous iOS.

Iconfactory, l’entreprise derrière Twitterrifc a indiqué dans un billet de blog que sous la nouvelle direction d’Elon Musk la plateforme de microblogging était devenue «un Twitter que nous ne reconnaissons plus comme digne de confiance et avec lequel nous ne voulons plus travailler».