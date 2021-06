États-Unis : Twitter dévoile de nouvelles fonctionnalités payantes

Twitter a commencé à accepter les candidatures de la part d’utilisateurs américains souhaitant monétiser leurs contenus, grâce à de nouvelles fonctionnalités.

Twitter espère attirer sur son réseau davantage de personnalités populaires et leur public afin de leur diffuser des publicités ciblées.

Twitter a annoncé mardi qu’un nombre restreint d’utilisateurs bénéficiant d’une large audience sur la plateforme aux États-Unis allait pouvoir tester de nouvelles fonctionnalités leur permettant de proposer des formats et des abonnements payants. Le réseau social a commencé à accepter les candidatures de la part d’utilisateurs souhaitant monétiser leurs contenus grâce aux «Ticketed Spaces» ou aux «Super Follows».

«Ticketed Spaces vous aide à créer des expériences audio, en direct dans Twitter Spaces, pour lesquelles votre public est prêt à payer», expliquent Ellen Havlicek et Esther Crawford, responsables produits chez Twitter, dans un communiqué. «Super Follows vous permet de nouer une relation directe avec vos abonnés les plus fidèles, ce qui peut générer des revenus mensuels», ajoutent-elles.