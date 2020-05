États-Unis

Twitter engrange des utilisateurs, mais souffre

Privé d’importants revenus en raison du Covid-19, le réseau social se console en revendiquant désormais 166 millions d’habitués pouvant être exposés quotidiennement à des messages publicitaires.

Twitter a fait part jeudi de résultats trimestriels meilleurs que prévu au premier trimestre 2020 mais a vu ses revenus publicitaires stagner et a enregistré une perte nette avec la crise liée au coronavirus.

Avec un chiffre d’affaires de 808 millions de dollars (presque autant en francs) entre janvier et mars, en hausse de 2,7% sur un an, l’entreprise a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 783,5 millions de dollars.

Twitter a souligné que le trimestre devait être décomposé en deux périodes distinctes: de janvier à début mars où les performances ont été plus ou moins conformes aux anticipations, et de début mars à la fin du trimestre, où la propagation mondiale de la pandémie a lourdement pesé sur l’activité publicitaire.

Pub minée par le virus

Jack Dorsey, le patron et fondateur de Twitter, a assuré que l’objectif de la plateforme était d’être une ressource utile à l’heure du «Grand confinement».

«Nous aidons le monde à rester informé et offrons aux gens un moyen unique de se rassembler ou simplement de se divertir», a également indiqué M. Dorsey dans une lettre aux actionnaires.

Le réseau social a affiché une perte nette d’un peu plus de 8 millions de dollars sur le trimestre, alors qu’il avait dégagé un profit de 190 millions de dollars au premier trimestre 2019.

Hors éléments exceptionnels et rapportés par action, le bénéfice est de 11 cent, proche des attentes des analystes (10 cent).

À Wall Street, l’action de l’entreprise baissait de plus de 6% dans les échanges électroniques précédant la séance après avoir pourtant bondi à la publication des résultats.

Davantage d’usagers

«Des mois de janvier et février solides ont été suffisants pour compenser en partie les forts déclins des revenus en mars», a jugé l’experte.

«Mais le modèle publicitaire de Twitter repose lourdement sur les grands événements et la suspension des principales ligues sportives en mars ont affecté les résultats et continueront de le faire tant que les mesures de distanciation et de confinement resteront en place», a-t-elle précisé.