Badge bleu : Twitter envisage de faire payer pour les comptes vérifiés

De son côté, le site spécialisé américain The Verge avance que le prix de cet abonnement, lancé en juin 2021 et donnant accès à des fonctionnalités premium, pourrait bientôt être gonflé à 19,99 dollars par mois. Pour rappel, il permet entre autres d’annuler ou de modifier un tweet, de filtrer la publicité ou encore de publier des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes.

«Tout le processus de vérification est en train d’être réorganisé en ce moment», a écrit le fantasque milliardaire en réponse à un tweet sans donner plus de détails sur les changements qu’il entend apporter. Après avoir licencié dès son entrée en fonction le patron de Twitter, Parag Agrawal, et deux autres dirigeants, le nouveau «Chief Twit» – «twit» voulant dire «crétin» en anglais –, comme il s’est renommé, a aussi demandé à ses employés de rediriger les utilisateurs déconnectés vers la page Explorer, qui affiche les tweets tendances, et non plus vers la page d’accueil qui permet de s’inscrire à la plateforme.