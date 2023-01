Internet : Twitter envisage de vendre des noms d’utilisateurs

Après le lancement d’une nouvelle formule d’abonnement payant à Twitter, incluant l’authentification des comptes, le réseau social cherche d’autres moyens de générer de nouveaux revenus. La plateforme a ainsi envisagé de vendre certains noms d’utilisateurs depuis au moins le mois de décembre dernier, selon un rapport du «Wall Street Journal». Des ingénieurs ont discuté d’organiser des enchères en ligne pour proposer des comptes dormants aux plus offrants. On ne sait toutefois pas si ce plan sera mis à exécution et quels comptes seront concernés.