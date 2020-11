Etats-Unis : Twitter et Facebook devant le Sénat

Les deux réseaux se voient reprocher d’avoir limité la circulation d’articles du «New York Post», qui assurait fournir des preuves sur une affaire de corruption impliquant Joe Biden, environ deux semaines avant le scrutin présidentiel.

Les fondateurs de Twitter et Facebook ont de nouveau été interrogés mardi sur le pouvoir de leurs plateformes sur le débat politique. Les sénateurs sont divisés entre les démocrates, qui les voudraient plus stricts, et les républicains, qui s’estiment discriminés.