Propagande

Twitter ferme des comptes chinois, turcs et russes

Un «noyau» de 23’750 comptes liés à la Chine a été supprimé, mais aussi 7340 comptes associés à la Turquie et 1152 à la Russie.

Twitter a annoncé vendredi la fermeture de plusieurs dizaines de milliers de comptes «liés aux États» chinois, russe et turc et utilisés à des fins de propagande et de désinformation. Le réseau social a indiqué avoir désactivé un «noyau» de 23’750 comptes liés à la Chine et relayés par quelque 150’000 autres comptes servant d'«amplificateurs». Twitter a en outre fermé 7340 comptes liés à la Turquie et 1152 liés à la Russie.