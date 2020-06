États-Unis

Twitter masque un nouveau message de Donald Trump

Le président américain a menacé mardi sur Twitter d’user de la «force» face aux manifestants. Le réseau social a estimé que le tweet avait «enfreint» ses règles et l’a donc masqué.

De nombreux agents en tenue antiémeute sont restés déployés toute la journée dans les rues de la capitale des États-Unis et ont fait évacuer les alentours de la Maison-Blanche, où des manifestants se relaient depuis des semaines.

«La loi et l’ordre»

Depuis le début des manifestations contre les violences policières et le racisme, le président, en campagne pour sa réélection, insiste sur les violences commises en marge des rassemblements et martèle un discours de fermeté, affichant son goût pour «la loi et l’ordre».