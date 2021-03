Jusqu’ici, lorsqu’on souhaitait visionner une vidéo YouTube publiée dans un tweet, Twitter redirigeait automatiquement ses utilisateurs sur la plateforme vidéo de Google. Cela ne sera désormais plus nécessaire de quitter le réseau social. Du moins pour un petit échantillon d’utilisateurs habitant au Canada, aux États-Unis, au Japon et en Arabie saoudite. Dans ces pays, Twitter a annoncé démarrer un test sur les appareils iOS pour permettre aux utilisateurs de son app de lire ce type de contenus directement dans le flux d’actualités du service de microblogging, sans avoir à changer de plateforme.

D’une durée de quatre semaines, l’expérimentation doit permettre à Twitter de récolter des retours et de s’adapter en conséquence, a indiqué un porte-parole au site The Verge. Cette nouveauté s’ajoute à d’autres tests menés sur iOS et Android, comme la possibilité de publier et de regarder des vidéos en résolution 4K sur le réseau social.