Inde : Twitter obéit au gouvernement et bloque les comptes de paysans

Depuis fin novembre, les agriculteurs protestent contre les réformes gouvernementales qui libéralisent le marché. Des représentants syndicaux et des fermiers n’ont plus accès au réseau social.

Twitter a temporairement bloqué lundi un grand nombre de comptes et de tweets en Inde à la demande du gouvernement, notamment ceux d’un important magazine d’information et d’agriculteurs qui organisent des manifestations dans la capitale.

Une source au sein du ministère des Technologies de l’Information a déclaré à l’AFP que le gouvernement avait demandé au géant des réseaux sociaux d’agir à l’encontre de quelque 250 comptes Twitter et de tweets au motif qu’ils représentaient une «grave menace pour l’ordre public».

Depuis le 26 novembre, des dizaines de milliers d’agriculteurs, la plupart venus du Punjab (nord), manifestent dans des camps érigés sur de grands axes routiers en périphérie de New Delhi. Ils protestent contre des réformes gouvernementales qui libéralisent les marchés agricoles et exigent leur abrogation pure et simple.