Réseaux sociaux : Twitter propose de donner des pourboires à ses comptes favoris

Les utilisateurs du réseau social pourront récompenser les propriétaires des comptes qu’ils aiment suivre s’ils le veulent.

Pour l’instant, seul un groupe limité de personnes, des créateurs de contenu, journalistes, expert et ONG, peuvent ajouter une «Tip Jar» à leur profil. Mais tous les utilisateurs anglophones peuvent verser leur obole. «C’est vous qui menez la conversation sur Twitter et nous voulons que vous puissiez plus facilement vous soutenir les uns les autres au-delà des Follows, Retweets, et Likes», les options de partage et d’appréciation des messages, a précisé le groupe.