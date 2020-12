Internet : Twitter reconnaît l’échec de ses nouveaux retweets

Après les élections américaines, le réseau social a annoncé mettre fin aux retweets avec citation et revenir à l’ancien système.

Twitter comptait plus de 330 millions d’utilisateurs mensuels, début 2020.

«Nous revenons en arrière. Vous pouvez maintenant choisir de retweeter ou de citer un tweet comme vous le faisiez auparavant», a annoncé Twitter jeudi. Au mois d’octobre, avant les élections américaines, le réseau social avait introduit un nouveau système de retweet qui était censé lutter contre la désinformation. Il devait inciter à la réflexion et à la discussion en encourageant ses membres à commenter un tweet lorsqu’ils appuyaient sur le bouton Retweet.

«Nous ne pensons pas que cela soit arrivé, en pratique», a admis Twitter qui explique dans un billet de blog que les résultats de ce nouveau système ont été moins bons qu’espérés. Le réseau social y explique que l’usage des retweets avec citation (Quote Tweets, comme les appelle Twitter) a bien augmenté, mais que 45% d’entre eux n’incluaient qu’un seul mot et que 70% étaient composés de moins de 25 caractères. La plateforme de microblogging a aussi remarqué une baisse de 20% des retweets et des retweets avec citation, lorsque le système a été mis en place.